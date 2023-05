Kommuner og vandværker kræver handling nu. De frygter, at PFAS-forurening kan blive langt værre

De frygtede og omstridte PFAS-kemikaler har allerede sendt flere vandværker i knæ på grund af for meget PFAS i vandet, og vandværkerne frygter, at det bliver endnu værre. Derfor har kommunernes forening, KL, danske vandværker og vandselskabernes forening, Danva, sendt et brev til miljøminister Magnus Heunicke (S), hvor de efterlyser en samlet handlingsplan.