Region tilbyder familiesamtaler for unge pårørende til alvorligt syge

Det kan for eksempel ske via familiesamtaler. Samtalerne skal give viden og redskaber til at tackle hverdagen som pårørende. Det skriver regionen.

Konkret for børnene og de unge skal samtalerne afklare, hvordan deres mentale helbred er påvirket. Og hvilken hjælp der eventuelt er brug for.

Ifølge regionen vil familiesamtalen for nogle være nok. Andre vil have behov for flere tiltag. Det kan eksempelvis være gennem kommune, region eller patient- og pårørendeforeninger.