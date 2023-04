»Det er et ømt punkt, når ens barn fejler noget, så det betyder alt, at vi har denne mulighed«

»Fik I svar på, hvad scanningen viste?« spørger sygeplejerske Line Holm, da hun møder familien Amby ved venteområdet på Aarhus Universitetshospitals ortopædkirurgiske afdeling for børn.

»Det så fint ud. Vi nærmer os normalen,« svarer Betina Amby, der er mødt op på afdelingen med sin mand, Tim Amby.

Det er en stor dag for det næsten nybagte forældrepar. De skal have svar på, om deres datter, Saga Amby, som snart fylder et halvt år, kan få den sele af, hun har båret de sidste 12 uger.