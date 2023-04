Først troede hun, at det var sendt til alle borgere i regionen. Så gik det op for hende, at brevet var personligt. En ansat på hospitalet havde snaget i hendes patientjournal, der både indeholder oplysninger om behandlingsforløb, notater og prøvesvar.

»Det var underligt og ubehageligt at få at vide, at nogen havde været inde og kigge i min journal. Jeg tænkte på, hvem der havde gjort det og hvorfor, og om mine oplysninger var blevet misbrugt,« siger den 46-årige Maria Sørensen.