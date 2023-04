19/04/2023 KL. 11:15

For abonnenter

Anders Kühnau er klar til at lade friske øjne kigge på AUH

Regionsformand er indstillet på, at alt for lange ventetider for alvorligt syge og fejlagtig information til kræftpatienter på Aarhus Universitetshospital skal undersøges til bunds.