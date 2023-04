49-årig dømt i hvidvasksag: Modtog og videregav 29 millioner

Det skete i perioden 1. marts 2022 til 14. juni 2022. Her modtog og opbevarede han ved 29 forskellige lejligheder store kontantbeløb svarende til i alt 29 millioner kroner i sit hjem i Frederikssund og i et kolonihavehus.

Han blev samtidig kendt skyldig i at have videreoverdraget kontantbeløbene til to øvrige medgerningsmænd, der stod for fragt og videreoverdragelse af kontanterne til bagmænd i Sverige.

Anklagemyndigheden havde tiltalt den 49-årige for hvidvask af særlig grov beskaffenhed, men byretten mente kun, at der var grundlag for at dømme ham for forsøg.