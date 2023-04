Mordere på fri fod kan snart få sværere ved at undslippe danske efterforskeres søgelys. Et nyt redskab, der i udlandet har bidraget til at løse årtiergamle og uopklarede mordmysterier, ser nemlig ud til inden længe at havne i dansk politis værktøjskasse.

Det kan vise sig banebrydende, lyder vurderingen fra Frank Jensen, der som bl.a. chef for politiets rejsehold og senest operativ chef for PET har mere end 40 års erfaring med efterforskning .