Minkavler straffes med betinget fængsel for 126 ulovlige mink

En vestjysk minkavler idømmes ved Retten i Holstebro to måneders betinget fængsel for at have haft 126 mink på sin ejendom i Thyholm.

Den betingede dom er med vilkår om samfundstjeneste.

Derudover skal et selskab, han er direktør for, betale en bøde på 100.000 kroner.

Minkavleren er fundet skyldig i at have haft et erhvervsmæssigt minkhold, mens der var nedlagt forbud mod minkavl under coronaepidemien.