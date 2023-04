Man er til stede med både betjente, politihunde og droner, oplyses det.

I et tweet skriver politiet, at man også har en helikopter i luften i området over Sørbymagle og Fuglebjerg.

Politiet beder borgerne om at respektere politiets afspærringer og give betjentene på stedet mest mulig ro og plads til arbejdet.

Hvis man har oplysninger om pigen, bedes man kontakte politiet på telefonnummer 114.