15/04/2023 KL. 05:00

For abonnenter

Tre patienter med sjælden og alvorlig kræft bor i samme landsby og er næsten naboer

Forskere på Aalborg Universitetshospital har afdækket markant flere tilfælde med knoglemarvskræft i nogle få kommuner især i det sydøstlige Jylland og især i landlige områder. Nu leder de efter årsagerne og kigger i retning af giftstoffer fra miljøet. I landsbyen Ødis bor Kim Westberg, som fik sin kræftdiagnose for over 10 år siden, og i hans tætte nabolag er der konstateret yderligere to tilfælde.