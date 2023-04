Norsk olieselskab vil udvinde gas fra Nordsøen trods politisk ønske

- Selv om fire til seks år er det fornuftigt at antage, at Europa har brug for at importere gas.

- Og et gasmolekyle, der produceres i den danske del af Nordsøen, har et meget lavere CO2-aftryk end et gasmolekyle, der importeres på et skib fra USA, siger han.

Produktionen kan starte inden for fire til seks år og strække sig 15 år frem.

Det er den første ansøgning siden Nordsøaftalen fra 2020, der sætter en slutdato for udvinding af olie og gas i 2050.

Aftalen holdt en dør åben for at udstede nye licenser for at sikre langsigtede vilkår for branchen frem mod slutdatoen.