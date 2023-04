01/04/2023 KL. 14:00

Stor politisk vrede over, at informationer om syge og forsinkede kræftpatienter på AUH blev syltet

Formand for hospitalsudvalget kalder sagen om de forsinkede kræftpatienter katastrofal, og cheflægen erkender, at der skulle være handlet hurtigere. Samtidig peger hun på, at et center til kompliceret mave-tarmkræft er for lidt.