Politiet har nu rejst tiltale mod den 23-årige mand, der er anklaget for at stå bag det voldsomme skyderi i shoppingcentret Field’s den 3. juli sidste år.

Den nu 23-årige er tiltalt for at have dræbt tre personer, en 17-årig dreng, en 17-årig pige og en 46-årig mand. Derudover er han blandt andet også tiltalt for 11 drabsforsøg, samt drabsforsøg ved at have skudt mod en gruppe på ca. 21 personer. Det skriver Københavns Politi i en pressemeddelelse.