»Det er alvorligt,« og »man kan være bekymret for, om patienterne får den rette behandling«.

Psykiatrisk Center Amager, hvor den formodede gerningsmand bag Field’s-skyderiet i juli var i behandling indtil kort før tragedien, fik mandag et påbud af Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS), efter at centeret har afdækket flere problemer med patientsikkerheden.