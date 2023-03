- Hvis børsterne havde været rengjort og desinficeret korrekt, ville denne type bakterier været blevet slået ihjel, siger enhedschef Jeanne Majland til Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.

Ud over at pege på børsterne som den sandsynlige forureningskilde har undersøgelser vist, at der har været to fejl i forhold til rengøringsprocedurer på produktionsstedet.

Dels er et krav om, at man skal være iført handsker, ikke blevet overholdt til enhver tid. Dels har der været utilstrækkelig dokumentation for overholdelse af rengørings- og desinfektionsprocesser.

- Sagen betyder nok ikke, at der er behov for at skærpe reglerne, men der er behov for at skærpe inspektørernes og virksomhedernes opmærksomhed på, at reglerne bliver fulgt til punkt og prikke, siger Jeanne Majland.