I begrundelsen for fængslingen indgår blandt andet, at manden kan tænkes at ville flygte fra straffesagen.

Regionalmediet nordjyske.dk har tidligere skrevet, at manden har libanesiske rødder, og at han måske var ved at stikke af til udlandet.

Men retten har også varetægtsfængslet manden af to andre grunde: Nemlig at han på fri fod måske ville ødelægge politiets opklaringsarbejde. Og at han måske ville fortsætte med økonomisk kriminalitet.

I øvrigt har nordjyske.dk også noteret, at manden har efterladt sig ”en kirkegård af konkursramte virksomheder”.

Retsmødet, hvor han ventes at tilstå, finder sted 9. maj og vil vare i tre timer.

I de senere år har politi og anklagemyndighed rejst en stribe store sager om hvidvask.