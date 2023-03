23/03/2023 KL. 05:00

Nye oplysninger: »Genstand« fundet ved Nord Stream ser ud til at have været der i længere tid

Den »genstand«, som for nylig blev fundet ved Nord Stream-gasrørledningerne, er »tilgroet«. Det fremgår af korrespondance mellem danske myndigheder. Tilgroningen kan være et tegn på, at genstanden har stået i havet i længere tid. Sagen er fortsat omgærdet med mystik.