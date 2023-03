Ukendt objekt fundet ved sprængt Nord Stream 2-rørledning

Det er selskabet, som ejer rørledningen, der har bekræftet fundet over for de danske myndigheder.

Ifølge Ruslands præsident, Vladimir Putin, har et skib fra det russiske gasselskab Gazprom fundet beviser på, at der befinder sig en sprængladning på rørledningen.

- Specialister mener, at det kan være en antenne til at modtage et signal til at detonere en eksplosiv enhed, som kunne have været - jeg er ikke sikker, men det er muligt - plantet under rørledningen, siger han til det statsejede nyhedsbureau Tass.