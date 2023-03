Forurenet antibiotikum kan være solgt tidligere end først antaget

Administrerende direktør i Sandoz’ danske datterselskab Carsten Gleerup skriver til mediet Medwatch, at de undersøger alle tilgængelig partier.

- Kontaminering inden for batches begrænser sig til en mindre del af kapslerne. Alle tilbagetrukne produkter vil blive destrueret, skriver han.

Sandoz forventer at færdiggøre undersøgelserne inden udgangen af marts, lyder det fra Carsten Gleerup.

Lægemiddelstyrelsen opfordrede i starten af februar borgere, der var i gang med behandling med Dicillin til at gå på apoteket op få ombyttet medicinen til et alternativt præparat.

Opfordringen gælder alle pakker Dicillin uanset partinummer. Styrelsen understreger, at man bør være særligt opmærksom, hvis man har pakker liggende fra et af de seks partier, der er testet positiv for forurening.