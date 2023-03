Putin kalder teori om Nord Stream-sabotage for sludder

Ruslands præsident, Vladimir Putin, vil have Danmark til at tillade, at Rusland kan deltage i undersøgelsen af sidste års sabotage på Nord Stream.

Det siger han tirsdag ifølge de russiske nyhedsbureauet RIA og Tass.

Putin udtaler, at det er svært for russerne at undersøge sabotagens omstændigheder, når de ikke må opholde sig nær området.