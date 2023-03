Værnemidler for millioner kan blive kasseret i Syddanmark

Det vil sige, at det er en tredjedel af lageret, der står til at skulle kasseres. Det svarer til konkret 484 paller.

Regionen oplyser til mediet, at den arbejder for at finde ”den for regionernes økonomi og miljøet mest bæredygtige løsning”, hvor værnemidlerne ikke skal sendes til forbrænding.

Men ”på nuværende tidspunkt er det dog sandsynligt, at en stor andel af de udløbne værnemidler vil blive sendt til forbrænding til energiudnyttelse”. Det skriver regionen videre i svaret.

Ifølge TV Syd undersøger Region Syddanmark også muligheder for at donere værnemidlerne til udlandet. Det kræver dog under alle omstændigheder en godkendelse fra Sundhedsministeriet.