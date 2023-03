En bombe ramte sent torsdag aften dansk politik, da Nye Borgerliges hovedbestyrelse på et ekstraordinært møde uden deltagelse af formand Lars Boje Mathiesen besluttede at afsætte ham som formand og ekskludere ham fra partiet.

Begrundelsen lød, at Boje havde stillet »abnorme« pengekrav i form af bl.a. krav om et uopsigeligt formandstillæg på 55.000 kr./mdr. i fire år, inkl. pension. En udlægning, Boje afviser. Men er det egentligt usædvanlige krav at stille?