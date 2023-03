Lars Boje: Det er karaktermord

Han kalder bestyrelsens beslutning et karaktermord og afviser alle anklager.

»Man bliver nogle gange overrasket over folk. Og jeg må sige at der er en del mennesker, som har betydet meget for mig, hvor jeg har set en side, som jeg ikke troede var der. Det er en livslektion jeg tager med mig. Jeg har mine værdier og min integritet intakt. Jeg kan gå dagen og fremtiden i møde med oprejst pande og vide at jeg har gjort det rigtige ved at kæmpe for min familie og insistere på at reglerne skulle overholdes og at medlemmerne skulle høres,« skriver han også.