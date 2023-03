Skal det være to-tre-fire gange så dyrt at køre bil i København som i det vestlige Jylland?

Skal det være billigere at køre i bil i Hanstholm og langt dyrere at køre rundt i Hellerup og resten af København?

Flere politikere og eksperter mener, at tiden er ved at være moden til at indføre roadpricing eller kørselsafgifter, som de også kaldes, i Danmark.

Om to måneder tager 2.200 bilister første skridt ind i en ny fremtid for danske bilister, en fremtid, der kan blive virkeligheden for alle bilejere om ganske få år. De mange bilister skal – i det hidtil mest omfattende forsøg med roadpricing i Danmark – betale for at køre i deres biler, ud fra hvor, hvornår og hvor meget de kører.