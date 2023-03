Avis: Myndigheder vurderer at Samsam var blevet dømt - agent eller ej

Men i dokumenterne udlægges et juridisk forsvar for efterretningstjenesterne.

Et element er, at efterretningstjenesterne legitimt kan blive nødt til at hemmeligholde deres arbejdsmetoder. PET og FE er juridisk i deres gode ret til ikke at svare på, om Samsam samarbejdede med dem eller ej.

Et andet element bunder i den afgørelse, der faldt i sagen, da Samsam klagede hele vejen til den spanske højesteret.

I den afgørelse står blandt andet, at det ikke ville mindske betydningen af sagens andre beviser, hvis de danske myndigheder havde fortalt de spanske myndigheder, at Ahmed Samsam arbejdede for dem.

I samme afgørelse afvises Ahmed Samsams forklaring dog med henvisning til, at de danske myndigheder benægtede et samarbejde med Samsam.