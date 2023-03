Det vakte opsigt, da Styrelsen for Kvalitet og Undervisning (Stuk) efter et tilsynsbesøg hos den omdiskuterede kostskole Herlufsholm i en foreløbig partshøring lagde op til at kræve, at skolen skal tilbagebetale tilskud fra staten for 27 mio. kr.

Efter at have fået udskudt sin svarfrist er Herlufsholm nu kommet med sit syn på sagen.