Styrelse: Grundlag for at trække Herlufsholm i statstilskud

Det er grundlag for at kræve, at Herlufsholm Skole og Gods skal betale 27 millioner kroner tilbage i statstilskud, mener Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (Stuk).

Det fremgår af en partshøring, som er dateret 18. januar, og er blevet lagt ud på Herlufsholms hjemmeside.

- Det er samlet set styrelsens foreløbige vurdering, at der er grundlag for ... at træffe afgørelse om at pålægge skolen at tilbagebetale 27 millioner kroner af det tidligere modtagne statstilskud, skriver styrelsen i partshøringen.