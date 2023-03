Muligt nyt Nato-mål på tre procent kan koste 28 milliarder kroner

Selv om et historisk løft af de danske forsvarsudgifter ikke er fordelt endnu, kan der være flere penge på vej til Forsvaret.

To gange i løbet af ugen har statsminister Mette Frederiksen (S) åbnet for, at der skal bruges endnu flere penge end de aftalte to procent af bruttonationalproduktet (bnp).

Det kan give en ny milliardregning, der skal findes i statskassen.