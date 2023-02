24/02/2023 KL. 14:33

For abonnenter

Stor fangst i lufthaven: To svenske mænd idømt fængsel

Igennem et år har Københavns Politi beslaglagt millioner, der blev forsøgt fragtet via Københavns Lufthavn til Istanbul. To mænd blev fredag dømt for forsøg på hvidvask i en af de større fangster i et sagskompleks, Jyllands-Posten foldede ud torsdag.