I januar sendte Erhvervsstyrelsen en opsigtsvækkende pressemeddelelse ud.

I den stod, at styrelsen havde politianmeldt Ruslands Hus, og at den russiske organisation havde fået indefrosset midler i Danmark.

Det skete, efter at Jyllands-Posten havde afsløret, at den russiske organisation i månedsvis havde fortsat sit virke i Danmark efter at have været underlagt sanktioner fra EU for bl.a. at drive et netværk af påvirkningsagenter.