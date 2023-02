Fem etager højt stillads er væltet i boligområde i Roskilde

Mere end 50 biler er blevet beskadiget, efter at et stillads, der var fem etager højt, væltede i boligområdet Æblehaven i Roskilde.

Det fortæller Boye Rasmussen, som er vagtchef hos Midt- og Vestsjællands Politi, til Ritzau.

- Der er fare for, at flere stilladser i området på boligblokkene vælter, så vi har advaret alle beboerne om, at de ikke skal gå ud, siger han.