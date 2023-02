I et interview med Berlingske sagde han i sidste uge, at sagen om Samsam har skadet efterretningstjenesternes mulighed for at rekruttere kilder.

Ahmed Samsam er blevet dømt i Spanien for at støtte Islamisk Stat blandt andet under rejser til Syrien.

Han har dog fastholdt, at han på rejserne arbejdede for de danske efterretningstjenester.

Det er korrekt ifølge DR’s oplysninger. Oplysninger, som Ritzau hverken kan be- eller afkræfte.

Hverken Politiets Efterretningstjeneste eller Forsvarets Efterretningstjeneste har ønsket at udtale sig i sagen.

Ahmed Samsam blev idømt otte års fængsel i Spanien. Dommen blev senere ændret til seks års fængsel, som han i øjeblikket afsoner i Enner Mark Fængsel, der ligger ved Horsens.