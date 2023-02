Onsdag aften sad Gitte Kongstad og arbejdede på sin computer i hjemmet i Vordingborg. I baggrunden sendte aftenyhederne på tv et indslag om, at op mod 35.000 borgere kan have indtaget potentielt farlige multiresistente bakterier i antibiotikamedicin, der egentlig skulle have gjort dem raske.

»Jeg hørte ikke rigtig efter, men det gjorde min mand. Han kom ind i stuen og sagde, ”Sig mig engang, Gitte. Var det ikke de samme piller som dem, du fik?”«