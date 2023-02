Stor interesse åbner for sag mod tidligere PET-ansat

Byretten havde ellers besluttet, at retssagen skulle foregå for lukkede døre.

I sagen er den tidligere PET-ansatte sigtet for at lække oplysninger til journalister.

Sagen skulle have været for retten torsdag, men Københavns Byret har efter anmodning fra anklagemyndigheden udsat sagen.

Anklagemyndigheden vil nemlig kære afgørelsen om åbningen af sagen til Højesteret og vil afvente, hvad der kommer ud af det.

- Det kan kompromittere PET’s mulighed for at løse deres opgaver, hvis der er ikke er den fornødne fortrolighed om efterretningstjenestens arbejdsopgaver, arbejdsmetoder og klassificerede oplysninger, som kan have betydning for nogens sikkerhed.