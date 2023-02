- 65 millioner kroner er et stort beløb. Vi har gjort hvad vi kan, for at reducere på andre områder af budgettet for regional udvikling i regionen, men tilbage står desværre, at vi skal spare 29 millioner kroner på driften af bus og tog for at få regnestykket til at gå op, siger Peder Key Kristiansen (S), som er formand for udvalg for Regional Udvikling og Innovation i Region Nordjylland, ifølge meddelelsen.

Regionsrådet skal efter planen tage en endelig beslutning til besparelserne til et regionsrådsmøde den 27. februar.