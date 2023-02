Dronningen har rygsmerter og har meldt afbud åbning af udstilling

I 2013 var det slidgigt i ryggen, der førte til, at dronningen og prins Henrik aflyste et statsbesøg i Chile. Dengang vurderede hendes læger, at den lange flyvetur ville være for belastende for dronning Margrethe.

Det har ugebladet Se og Hør beskrevet.

Også i 2005 var en dårlig ryg årsagen til, at dronningen måtte aflyse et besøg på Silkeborg Museum, har TV2 Østjylland tidligere skrevet.