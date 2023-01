Læge kræver 1,5 millioner af TV 2 for omtale af fedmeoperationer

Selskabets og redaktørens advokat skriver i et indlæg i sagen, at lægen juridisk set er gået galt i byen. Allerede fordi de to parter ifølge medieansvarsloven ikke er de rette at sagsøge, bør der ske frifindelse, lyder det.

Men selv hvis dommerne når frem til, at selskabet og redaktøren er de rette sagsøgte, bør det ende med, at der på bundlinjen kommer til at stå frifindelse, mener advokaten.

Omtalen af lægen og hans patienter er ikke retsstridig, lyder det fra advokaten. Og endelig har lægen ikke dokumenteret et påstået tab på 1,4 millioner kroner.

I lægens krav indgår 100.000 kroner i godtgørelse for tort, og dermed lander kravet på 1,5 millioner kroner.

Retten på Frederiksberg har planlagt retsmøder onsdag og fredag i denne uge. Dommen afsiges på et senere tidspunkt.