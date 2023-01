Svensk kvinde får halvandet års fængsel for forsøg på hvidvask

En 34-årig svensk kvinde idømmes et år og seks måneders fængsel samt udvisning for bestandig for forsøg på hvidvask.

Dommen er faldet mandag ved Københavns Byret.

Kvinden blev den 21. oktober 2022 stoppet i Københavns Lufthavn, da hun var på vej til Tyrkiet. I hendes kuffert fandt toldere samlet omkring to millioner kroner i fire forskellige valuta.