30 kvinder i Grønland klager over opsætning af spiral uden samtykke

Blandt andet har det britiske medie BBC talt med en kvinde, som formentlig i 2004 fik opsat en spiral uden hendes samtykke og kendskab til det. Kvinden opdagede først spiralen flere år senere, da hun forsøgte at blive gravid.

KNR har også talt med en 28-årig kvinde, der i 2019 opdagede, at hun havde en spiral, hun ikke kendte til. Selv mener hun, at hun gik rundt med den i ni år, fordi hun antager, at den må være sat op i forbindelse med en abort i 2010.

Det er aftalt, at de danske og grønlandske eksperter har frem til 1. oktober 2024 til at udarbejde en udredning af sagen.

Udredningen skal blandt andet forsøge at redegøre for beslutningsforløbet, som dengang ledte frem til, at man indførte brug af spiraler.