Kvinde dømt for voldtægt af teenager - anklager finder straf for lav

Det er senioranklager Rosa Pape, der har ført sagen i retten.

- Jeg er overrasket over, at retten kun har valgt at idømme en straf på ti måneders fængsel, hvoraf størstedelen er gjort betinget, udtaler hun.

- Det undrer mig, at straffen ikke er strengere, når man ser på den strafskærpelse, der trådte i kraft 1. marts sidste år vedrørende seksuelle forhold med mindreårige, siger senioranklageren.

Det var i november sidste år, at kvinden ad flere omgange på Djursland havde samleje med en dreng på 14 år.