Der kom aldrig svar, da Jyllands-Posten sendte en række spørgsmål til Ruslands Hus i Danmark.

Anledningen var, at huset ifølge eget udsagn repræsenterer en organisation, som siden juli i fjor har stået på EU’s sanktionsliste for blandt andet at drive et netværk af »påvirkningsagenter«.

Så hvorfor fortsatte huset med at afholde arrangementer på sin adresse i Danmark og lægge materiale ud på sin danske Facebook-profil?