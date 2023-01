Retssag mod tidligere PET-ansat skal holdes i hemmelighed

Samsam blev i 2017 anholdt i Spanien og året efter dømt for at tilslutte sig en terrorbevægelse på rejser i Syrien. Berlingske har dog afsløret, at han på rejser til Syrien arbejdede for efterretningstjenesterne PET og FE.

Ved retsmødet mandag dukkede Samsams advokat, Erbil Kaya, også op. Det begrundede han med pressens dækning af koblingen mellem Samsam og den 62-årige.

- Spørgsmålet er, om han (Samsam, red.) ikke er forurettet i denne straffesag, sagde advokaten.

Han ønsker at overvære selve retssagen, men om han må det, vil dommeren ikke tage stilling til endnu.

Det er før kommet frem, at den tidligere PET-ansatte nægter sig skyldig i at have lækket statshemmeligheder.

Beslutningen om at lukke dørene kan blive kæret til Østre Landsret.