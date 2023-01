13/01/2023 KL. 11:30

Borgerforslag skal sikre ældre mænd forebyggende screening for prostatakræft

Mænd bør have samme muligheder for at blive undersøgt, som kvinder har for brystkræft, lyder borgerforslaget. Et nyt prioriteringsråd ser kritisk på, hvordan ressourcerne skal bruges.