Michael René siger, at det gør en forskel, om fryseren er minus 25 grader som hos Skare Meat Packers, eller minus 18 grader, som den er i en kumme- eller skabsfryser i en privat husstand.

Fødevarestyrelsen bekræfter, at det ikke er ulovligt at sælge 10-15 år gammelt kød. Ifølge Michael Rosenmark, chef for Fødevarestyrelsens rejsehold, er det dog vigtigt at skelne mellem kvalitet og fødevaresikkerhed, når man taler om gammelt kød.

»Begge dele er virksomhedens ansvar, men Fødevarestyrelsen kontrollerer alene fødevaresikkerheden. Så ja, man må gerne sælge gammelt kød, såfremt det ikke udgør en risiko for fødevaresikkerheden, og det er alene virksomhedens ansvar at lave en faglig vurdering af kødets kvalitet. Det er dog svært at forestille sig, at nogen vil kunne stå inde for kød, der er 50 år gammelt,« siger han.

Der er ingen regler om en tidsmæssig grænse for nedfrossent kød, men der gælder en faglig grænse, hvor virksomheden skal vurdere, om kødet er i orden, understreger han.

Ifølge Forbrugerrådet Tænk er det ganske udbredt, at gammelt kød bliver brugt til produktion af f.eks. pølser og andre forarbejdede kødprodukter.

»Det er en kendt sag, at kød af dårligere kvalitet bliver brugt til f.eks. pølser. Det er der ikke noget principielt forkert eller ulovligt i, men der er ingen tvivl om, at noget af kødet er af ekstrem dårlig kvalitet,« siger Camilla Udsen, som er projektchef for fødevarer hos Forbrugerrådet Tænk.

Forbrugere er prisgivet

Hun understreger ligesom Michael René, at det ikke er sundhedsskadeligt af spise kødet, hvis det har været opbevaret korrekt på frost, men at kødet ændrer karakter og kvalitet efter lang på dybfrost.

Som forbruger er det så godt som umuligt at vide, hvor gammelt kødet i pølserne nede i supermarkedets køledisk faktisk er, for der er ingen krav om datomærkning, forklarer hun.

»Det ville selvfølgelig være optimalt, men i praksis kan det være besværligt med datomærkning, fordi pølser og andre forarbejdede produkter ofte en blanding af kød,« siger Camilla Udsen og tilføjer:

»Men hvis det viser sig, at gammelt kød er et større problem, end man umiddelbart har troet, så synes jeg faktisk, man burde overveje, om der skal indføres en form for datomærkning,« siger hun.

Det bedste råd er at gå efter kvalitet og bruge sin sunde fornuft, mener forbrugerrådet. Jo mere forarbejdet et kødprodukt er, jo større er risikoen for, at det er af en dårlig kvalitet. Og ofte er der sammenhæng mellem pris og kvalitet, påpeger hun.

Ville du selv spise en pølse med ti år gammelt kød i?

»Nej, helt sikkert ikke.«