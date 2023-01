- Vi håber på, at dette år, hvor vi får markeret de 50 år for den fri abort i Danmark, kan bruges til at få drøftet rettigheden, og hvordan den skal se ud, siger hun.

Majbrit Berlau mener også, at det er vigtigt at gøre opmærksom på, at kvinden får en række sundhedsinformationer om fostret efter den 12. graviditetsuge.

Disse har kvinden ikke mulighed for at agere på, hvis der skulle være et ønske om abort, medmindre hun får tilladelse af et abortsamråd, siger generalsekretæren.

Helt præcist skal kvinden forbi samrådet, hvis hun ønsker en abort efter at have krydset tidsgrænsen på 12 uger.