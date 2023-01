To ud af tre læger har lukket for nye patienter

Manglen på praktiserende læger er nu så udbredt, at to ud af tre af landets lægeklinikker har lukket for tilgang af nye patienter.

Det viser nye tal fra Praktiserende Lægers Organisation (PLO). Det rammer hårdt ned i opgraderingen af det nære sundhedsvæsen.

- Det er et stort samfundsmæssigt problem, at kernevelfærdens frie adgang til egen læge er forsvundet så mange steder, siger formanden for Praktiserende Lægers Organisation (PLO), Jørgen Skadborg.