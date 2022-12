61 er dræbt af skud i Sverige i år efter skyderi juledag

- Vi foretager tekniske undersøgelser, afhører vidner og andet, oplyser politiet.

Der er dermed skudt og dræbt 61 personer i Sverige i år.

I 2020 blev der registreret en hidtidig rekord i antallet af skuddræbte i Sverige, hvor 47 mistede livet som følge af skud. I 2021 blev 45 personer dræbt af skud, viser en opgørelse fra politiet. Sverige har cirka 10,35 millioner indbyggere.

I Danmark, som har cirka 5,83 millioner indbyggere, blev otte personer dræbt af skud sidste år.

Under den svenske valgkamp i september var bandekriminalitet et stort emne. Her ytrede Ulf Kristersson, der senere blev statsminister, ønske om mere politi.

- Det skal være ulovligt at være med i en bande, og det skal sidestilles med terrorisme, sagde Kristersson under valgkampen.