Den nye SVM-regerings beslutning om at skrotte i hvert fald dele af en vedtaget gymnasieaftale efterlader flere polariserede gymnasier med mange tosprogede elever med en usikker fremtid.

Med beslutningen har regeringen opgivet planerne om i de tre største byer at fordele eleverne efter forældrenes indtægt. Men Danske Gymnasier frygter, at det kan føre til, at gymnasier risikerer at måtte lukke.