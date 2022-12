Mand har tilstået håndtering af 74 millioner sorte kroner

Han vidste, at de mange millioner stammede fra lovovertrædelser, og dermed er der tale om hvidvask.

Det var midt i august, at betjente tog ud for at anholde den 27-årige, der siden har siddet varetægtsfængslet.

Efter tilståelsen tirsdag har dommeren bestemt, at han skal blive bag tremmer, indtil afsoningen kan komme i gang. Denne afgørelse har han kæret til landsretten, oplyser Københavns Politi.

Ved anholdelsen oplyste politiet, at den 27-årige blev anset for at være en slags bagmand i forbindelse med flere stråmandsselskaber, som pengene blev sendt igennem.