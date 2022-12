Det var først og fremmest som formand for Børnerådet fra 1998 til 2001, at Per Schultz Jørgensen blev offentligt kendt.

Som børneforsker og næstformand i Børnerådet kæmpede han årene før det en hård og utrættelig kamp for at påvirke politikerne til at afskaffe forældres ret til at slå deres børn. Det der hed revselsesretten.

Det lykkedes i 1997.